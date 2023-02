Po karze od szefa KRRiT Zoom TV wyciszył wulgaryzmy w filmie „Psy”.

Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Wencel: (…) panie Mauer, co pan zrobił w sprawie szefa KRRiT, usiłującego w 2023 r. ocenzurować film Psy?

Franz: Odstrzeliłem mu łeb, z Mausera 7,8 mm.

Wencel: Może pan to wyjaśnić?

Franz: Szef KRRiT zabił żonę i uprowadził córkę na dach, grożąc, że ją zrzuci, jeśli nie spełnią jego żądań.

Rutecki: Jakich żądań?

Franz: Wypikania wszystkich słów "#!$%@?" i 2200 podwyżki.

Wencel: No i co?

Franz: I wszedłem na Pokaż całość