Zastanawia mnie brak elementarnej wiedzy na temat polityki unijnej.

1. Manifest z Ventotene, czyli biblia Unii, mówi jasno. Klasa robotnicza ma być dofinansowywana, prywatna działalność niszczona. Na Wikipedii łatwo znaleźć.

Jeżeli ktoś się teraz drapie po głowie albo w nią stuka, to proszę sprawdzić Altiero Spinelli - to imienia nazwisko widnieje nad głównym wejściem do europarlamentu.

2. Polityka zero emisji, czyli zakazy lotów samolotami, wyłączenie pieców gazowych itp. A o węglowych to Pokaż całość