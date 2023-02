Jak śp.Kaczynski przemawiał w Tbilisi, to wszyscy się śmiali i była beka, później spadła nasz Tupolew u ruskich, też była beka.Nasze władze wtedy dały wolną rękę ruskim na przeprowadzenie " śledztwa". Pomine fakt, że jesteśmy jedynym krajem, gdzie samolot rządowy się rozbił i nie został wrak sprowadzony do kraju, to biorąc pod uwagę dzisiejszy stan rzeczy historycznej i politycznej, to wieże, że nasz Tupolew nie spadł przypadkowo.