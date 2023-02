Co mnie właściwie obchodzi co mają jakieś stare dziady do powiedzenia? Każdy coś ma, pokazywanie losowych (i tak zawsze pod teze przecież) wypowiedzi to taki sam bezsens jakby się powoływać na komentarze z wypoku. No ale to chyba tak działa, wtedy inne dziady wiedzą co mają myśleć. Nie krytykuję w ogóle treści tego filmu, tylko zastanawiam się sensem tych sond i nic nie wnoszących wypowiedzi.