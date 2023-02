No i dobrze, jak się nie potrafią bawić to wynocha z piaskownicy.

Co to za granie w piłkę kiedy w kraju wojna? Pretekst do dezercji, bo nie chcą rosjan zabijać tylko balona kopać?



Pomijając już fakt, że na mistrzostwach europy nie powinno być ani rosji, ani UPAdliny, bo europa się kończy tam, gdzie alfabet łaciński.