tja, za waszą Ukrainę świat będzie wojnę nuklearną robił, akurat.Dla USA Ukraina jest tyle samo ważna co jakieś tam Kosowo. Przy Kosowie bombardowali Serbów, aby zmienić granice w Europie. Przy Donbasie rzekomo ważna jest nienaruszalność granic w Europie. A i tam i tu chodzi tylko o bezpieczny poligon do przetestowania zabawek wojennych przeciwko sojusznikowi Rosji lub co lepiej przeciw samej Rosji.