Koszty są nadal bardzo wysokie ale jednak sprzedają po 3 zł za sztabkę. Czyli co, dokładają do interesu? Niemożebne ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



Trzy, no, może cztery zł za kostkę to taka akuratna cena, bo siedem to jiz była #!$%@? przesada i dobrze, że wreszcie coś się ruszyło.