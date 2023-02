I co ukrofile ?? Elon juz be ?? Bo zlikwidował ukrom internet ?? Wyłudzą inaczej. Powiedz mi lepiej czemu u mnie w przychodni leczenie za darmo maja tzw. "uchodźcy" czyli ukry, Gruziny, Ormianie. Słyszałem, ze jeszcze Uzbek sie u nas leczy za free bo dostał status uchodzcy !! Ale tego na własne oczy nie widziałem to nie wiem. Natomiast ukry, gruziny,ormianie - co tydzień przychodze odebrać leki i co tydzień co raz Pokaż całość