"Dzielni" Ukraińcy bronią się, bronią i końca tego cyrku nie widać. Zachód pompuje potężne pieniądze, sprzęt, w skorumpowany kraj, ale najwidoczniej tak musi być. Przypomnijcie sobie lata 90, na Ukrainie. Tam się nic nie zmieniło. Ta wojna, to jeden wielki biznes. Jeśli ktoś wierzy w to, że Ukraińcy się zmienili i są prozachodni, to gratuluję.