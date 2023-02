Zamiast ułatwiać Gruzinom wjazd do Polski (jak robimy to od lat), powinniśmy zaostrzyć przepisy - CO NAJMNIEJ wobec nich. Coraz więcej obcej patologii robi u nas gnój, a przewozy to wręcz podręcznikowy przykład tejże - masowe przypadki molestowania i gwałtów, jazda ze sfałszowanymi dokumentami bądź bez dokumentów, poza tym: ataki z nożem, pobicia, szajki włamujące się do mieszkań...