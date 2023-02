Globalista (young global leaders do ktorej tez nalezal putin) Zymianska marionetka do tego cpun.



Ta wojna to gra tych na gorze. Tak samo jak to bylo z covidem.



Zobaczymy co sie stanie po wojnie.

Ci co uciekli z ukrainy juz do niej w wiekszosci nie wroca. Ci co walczyli w wiekszosci zgina.

Kraj zostanie spustoszony i opuszczony wiec pewnie usa i zymianie go odbuduja z ta roznica, ze zymianie sie tam osiedla. Pokaż całość