– To się w głowie nie mieści. Nie sądziłem, że ktoś może być do tego zdolny. Ale nie poddam się w osiągnięciu swojego celu. Dojdę do pełni zdrowia i stanę na nogi! – mówi 25-letni Maksymilian Chrapkowicz. Mieszkańcowi Bielska-Białej skradziono... wózek inwalidzki.