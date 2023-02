Jak mysleliscie że te czołgi stały w ciepłych hangarach i jedyną bolączką tych maszyn był kurz osiadający na ich pancerzach , to jesteście w błędzie .

To są czołgi z demobilu , odstawiane na ,, bocznicę,, wybrakowane , uszkodzone i nie naprawiane.

Doprowadzenie ich do jako takiej funkcjonalności to potrwa ...

PS. nie bronie niemiaszkow , bo wojna trwa już od roku...wczesniej też był już na to czas ....