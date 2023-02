Za dużo skopiowane z Vampire Survivors. Nie mam nic przeciwko inspiracjom, praktycznie nic nie jest w 100% oryginalnego ale nie nazwałbym czegoś co jest "modem" do istniejącej gry twórczością własną. Jak to zakodowałeś i zmontowałeś to szacunek za pracę ale kreatywnie musiałbyś się postarać żeby to było bardziej oryginalne i się wyróżniało na tle twojej inspiracji.