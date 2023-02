Orlen mówiąc krótko wykorzystuje boty/multikonta by szerzyć tu swoją propagandę, nawet nie próbując zachowywać pozorów tworząc mniej oczywiste fejki. Każdy normalny użytkownik, który by wykręcił taki numer już dawno by wyleciał, ale Świętej Krowy @orlen_lite tykać nie wolno!