Ja to widzę jako promocję swojego produktu zamiast pomoc a kacapy są królikami doświadczalnymi dla nowoczesnej broni xD



A to dopiero początek, bo nowoczesna broń dopiero wchodzi tam. Jak będzie na etapie że nie wstyd przekazywać broni, to myślę że będzie ciekawie - bo każdy będzie chciał przetestować swoją broń w boju by się zareklamować.