"Wątpliwości co do ich winy nie pozostawiać miały kamery osobiste, z których nagrania zostaną upublicznione w piątek 27 stycznia." i dalej " Niech zostanę dobrze zrozumiany. To, co tutaj się dzieje, ani trochę nie oddaje poprawnej pracy policji – podkreślał dyrektor biura prokuratorskiego stanu Tennessee David Rausch. – To było złe. To było przestępstwo – dodawał." Ciekawe kiedy doczekamy takich czasów w Polsce, że bandyci w mundurach nie będą kryci i magicznym Pokaż całość