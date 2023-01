Założę się, że Polska też zbojkotuje.

Może uda się namówić kraje bałtyckie.

Kaczyński ogłosi, że zorganizujemy własne igrzyska. potrzebna jest też jakaś nazwa, coś co nawiązuje do pojednania, przeciw wojnie, wiecie, coś takiego co ma łączyć jednocześnie być przeciw Rosji, coś się wymyśli.

Przyleci Zełenski i razem z Dudą otworzą na stadionie narodowym zmagania sportowe.

Zatrudni się jakaś zagraniczną gwiazdę, tylko tym razem dopilnuje, żeby nie było wpadki z tęczą.

