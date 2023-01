Lewica o dyskryminacji mężczyzn. Feministki w obronie praw ojców

He he. Są jak amerykańska partia demokratyczna która najpierw zajmowała sie prześladowaniem murzynów, a gdy dostali prawa wyborcze to stała się ich największym obrońcom.....jednocześnie nadal ich niszcząc i doprowadzając do regresu kulturowego i społecznego wykluczenia. Ale głosy się zgadzają. 乁 ( ⫑ ᴥ ⫒ ) ㄏ