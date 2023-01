MAKING OF: https://youtu.be/Dng0MIhTiVs My latest hyperlapse x fpv video, showing my hometown. Bielsko-Biała - a city always for people A film by Tomasz Walczak @beyondthetime https://www.instagram.com/timelapsetomasz/ Production manager: Małgorzata Rozwód Copywriter: Jakub Kruczek @amatorp