Znowu ruskie to nas Polaków chyba faktycznie już zaczynają nienawidzić xD

U córki w Kita (przedszkole w Niemczech) w grupie jest jedna rosjanka, no i ostatnio jej rodzice jak ich mijam to przestali odpowiadać dzień dobry xD

Dziś jak mnie widzieli to na około już szli byle mnie nie spotać xD Ruskie mają nasrane w tych łbach ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° Pokaż całość