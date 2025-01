Następny krok Trumpa:

Nowym dekretem poszerzy skład Associate Justices z 8 do 24 sędziów.

Powoła Federalną Radę Sądownictwa, która następnie obsadzi 50 swoimi ludźmi, w tym człowieka-bizona.

Nada Radzie kompetencję do wskazywania kandydatów do Neo Associate Justices.

Następnie wprowadzi 24 swoich sędziów do Sądu Najwyższego. Potem wydzieli Departament Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, złożony z 15 swoich sędziów i nada im dekretem władzę kontroli i rozliczania każdego sędziego, w tym Chief Justice, Pokaż całość