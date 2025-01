W państwie w dykty i guano stabilnie.



Nie zapomnijcie rozliczyć PIT, bo wasze podatki już zostały zakwalifikowane do wałów, na ustawione przetargi, malwersacje, niekończące się "inwestycje" czy utrzymywanie nierentownych kopalń czy lotnisk w Radomiu.



Btw, ogół lekarzy akceptuje taki stan rzeczy i zazwyczaj nie usuwa lekarzy-oszustów z zawodu. Za to usuwają negacjonistów kowidowych, którzy nie zaufali bezgranicznie nieprzebadanym preparatom, "do których nikt nie zmuszał". XD



To państwo to mem. To republika bananowa, Pokaż całość