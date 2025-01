Przycisnąć? Przyciśniecie to będzie poniżej.



1. Rozbić ewidentną zmowę cenową dewoloperów. Kary mogą iść na "dofinansowanie" pkt 6.

2. Umożliwienie wyrzucenia z mieszkania lokatora, który nie zapłaci za dwa pełne miesiące. Masa mieszkań na wynajem pojawi się na rynku.

3. Kataster od 3 mieszkania z progresją, + zniesienie Podatku Belki, kataster uzupełni wpływy po Podatku Belki. Betonowne złoto nie może być bardziej atrakcyjne do inwestowania na giełdzie. Poprawi to PKB Polski i umożliwi rozwój dużych Pokaż całość