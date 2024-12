Chciałbym przypomnieć, że w nowej ustawie "pro-zwierzęcej" która ma wejść w przyszłym roku jest przyznanie jeszcze większych praw dla takich diozów.

Do tego, wszystkie pieniądze ze spraw sądowych w związku "znęcaniem" się nad zwierzętami będą trafiać do takich lokalnych organizacji xD

"znęcanie" zostało rozszerzone do takiego stopnia, ze jak zostawicie psa na smyczy przed sklepem to będą mogli legalnie porwać ci psa.



Teraz tylko w kwestii wyobraźni zostaje do jakich nadużyć będą Pokaż całość