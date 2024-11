Można będzie wreszcie podpiąć do Google'a breloki i karty (tagi) i mieć możliwość ich namierzenia w razie 'W', bo będzie to działało podobnie do AirTag (Apple). Bez dodatkowych apek, potencjalnie duża sieć użytkowników (Android 9 i wyżej)

"Obecnie możesz używać usługi Znajdź moje urządzenie do lokalizowania urządzeń połączonych z internetem. Nowa sieć usługi Znajdź moje urządzenie może pomóc w zlokalizowaniu urządzeń nawet wtedy, gdy są offline. Może też pomóc w znalezieniu zgodnych akcesoriów obsługujących Szybkie parowanie, słuchawek (w tym dousznych) oraz urządzeń śledzących przymocowanych do takich przedmiotów, jak portfele, klucze czy rowery. Jak to działa Aby pomóc właścicielom znaleźć przedmioty offline, Twoje urządzenia z Androidem i inne urządzenia w sieci będą używać Bluetootha do wyszukiwania przedmiotów w pobliżu. Bezpiecznie prześlą lokalizacje, w których je znalazły, do usługi Znajdź moje urządzenie. Twoje urządzenia z Androidem będą też bezpiecznie przesyłać swoje ostatnie lokalizacje online do usługi Znajdź moje urządzenie, co pomoże je zlokalizować, gdy będą offline. ...."