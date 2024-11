Coraz częściej w debacie publicznej dotyczącej bezdomności słyszę, jakoby kobietom należała sie większa pomoc bo to kobiety. No bo jak to tak aby kobieta spała na przystanku, co innego mężczyna, mężczyzna to jest normlane, ze jest sponiewierany, opluwany przez społeczęństwo. Dlatego większa pomoc kierowana jest do kobiet. Mężczyźni stanowią ponad 80% osób bezdomnych.Ze względu na różnorodne mechanizmy wsparcia społecznego, kobiety rzadziej trafiają na ulicę. Częściej otrzymują wsparcie rodziny, znajomych lub instytucji państwowych, a także korzystają z dostępnych schronisk i programów pomocowych. Mężczyźni, na których nakłądana jest ogromna presja od urodzenia i którzy znajdują się w kryzysie, częściej są pozostawieni sami sobie. Wiele mężczyzn bezdomnych trafiło na ulicę z powodów niezależnych od siebie – utraty pracy, problemów zdrowotnych czy rozpadu rodziny i ząłatwienia przez uprzywilejowaną kobietę.Organizacje pomocowe, które często mają ograniczone zasoby, priorytetowo traktują kobiety, co dodatkowo wyklucza mężczyzn z procesu wychodzenia z bezdomności.