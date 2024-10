Volenti non fit iniuria.

Mało kto w życiu buduje/kupuje więcej niż jeden dom/mieszkanie.Można bez wielkiej przesady stwierdzić,że to inwestycja życia,a zważywszy na fakt,że w wielu przypadkach wiąże się ze spłatą przez lata (średni czas spłacania kredytu na nieruchomość w Polsce to 17 lat) z pełnym przekonaniem należy stwierdzić,że jak ktoś się wprowadza w okolice lotniska/drogi szybkiego ruchu/trasy kolejowej/gospodarstwa rolnego/pasieki to NIE MA ŻADNYCH PRAW DO ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH Z TYTUŁU TAKIEGO SĄSIEDZTWA.Jak się Pokaż całość