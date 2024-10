Witam od lat z niedowierzaniem czytałem posty osób które miały różnego rodzaju problemy z naprawami gwarancyjnymi różnych produktów. Tym razem trafiło na mnie. Zakupiłem piekarnik Elektrolux EOB9S31WX za kwotę 5 599zł w marcu tego roku.



Po dwóch miesiącach, gdy pierwszy raz użyłem funkcji parowej piekarnika okazało się, żę piekarnik robi jakieś zwarcie i wybiło mi różnicówkę. Zgłosiłem szybko na infolinii reklamacje i z tytułu gwarancji w szybkim czasie zjawił się podwykonawca elktroluxa. Rozebrał całą obudowę piekarnik i mocno się zdziwił, okazało się że w fabryce nikt nie podłączył przewodu do parownika pary i para zamiast do komory piekarnika wydostawała się bezpośrednio na płytę główną. Serwisant założył przewód i zakończył naprawę.



We wrześniu tego roku postanowiłem ponownie spróbować nie używanej jeszcze do tej pory funkcji pieczenia wspomaganego parą (nie mylić z pieczeniem parowym). Podczas pieczenia okazało się, że para wydobywa się przez prawy górny róg drzwiczek piekarnika i całe meble i blat są mokre. Zgłosiłem ponownie piekarnik na gwarancję. Przyjechał ponownie podwykonawca z tej samej firmy, pomierzył piekarnik z zewnątrz porobił zdjęcia i wysłał do producenta. Producent skontaktował się z podwykonawcą i zalecił zabranie piekarnika na serwis, ponieważ z pomiarów zewnętrznych i zdjęć nie da się ustalić przyczyny. Przyjechał podwykonawca i zabrał piekarnik.



Po ponad 16 dniach otrzymałem odpowiedź: Dzień dobry,po konsultacji z działem technicznym Producenta informujemy, że "przekoszenie drzwi " jest szkodą pierwszego transportu ze sklepu do Klienta.Reklamacja odrzucona.