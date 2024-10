Przeczytajcie artykuł, a nie nagłówki. Namieszali w zgłoszeniach, zrobili to nieprawidłowo to im odmówiono, złożą poprawny wniosek to będzie OK.



Wiem, że artykuł jest dużo dłuższy niż nagłówek z milionem !!!!!!!!!!!! ale ...



"Program tego zgromadzenia przewidywał zgromadzenie stacjonarne na obszarze ronda Dmowskiego i pl. Defilad od godz. 21 w dniu 28 października do godz. 14 dnia 11 listopada. W kolejnych zawiadomieniach zostały zmienione daty rozpoczęcia (odpowiednio od 5, 6, 8, 9 i 10 listopada). "



"W Pokaż całość