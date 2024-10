Dla mnie jan piński to fenomen. Średnio dwa razy w ciągu dnia wypuszcza filmy mocno anty konfedepis i żebrze o wsparcie finansowe od swoich wyznawców. On i jego rozmówca są w stanie rozmawiać o tym że niczego nie sprawdzili, niczego nie zweryfikowali, nic im się nie zgadza, ale oni wzajemnie się ze sobą zgadzają we wszystkim. Głupi i głupszy się ze sobą zgadzają że wykryli jakiś spisek i przestępstwo xDDD