I po co kolejny zakaz, którego nikt nie bedzie respektował? Jednoślady to święte krowy w myśl lewackim ideom.

- zakaz jeżdżenia rowerami po chodnikach - jeżdżą

- zakaz jeżdżenia po dwóch na hulajnodze - jeżdżą

- zakaz przejeżdżania rowerami prze pasy - przejeżdżają

- nakaz jeżdżenia po ścieżkach - nie jeżdżą

- nakaz jeżdżenia w kamizelce po zmroku - nie zakładają

Policja widzi i nie reaguje, więc po co kolejny przepis?