Czekam aż w końcu jakiś minister sprawiedliwości, wraz z tym sportu i spraw wewnętrznych wypowiedzą wojnę troglodytom. I to taką że jak chłopak w koszulce Legii będzie szedł po Poznaniu, albo w koszulce Lecha po Warszawie to będą się czuli nietykalni. Regularna ścieżka zdrowia, długie wyroki i łamanie rąk dla tych którzy odważą się podnieść rękę na zwykłego kibica, często słabszego i młodszego, i go pobiją albo okradną. Lata mijają, patologia co prawda na stadionach się już nie bije, ale troglodyckie przyzwyczajenia zostały. A to zastraszą rodziców innego klubu, a to pobiją rodzinkę jadącą na mecz, a to przekopią jednego w pięciu, a potem okradną, z co prawda, nie najtańszej koszulki piłkarskiej. Trzeba powiedzieć dość, chcesz iść na stadion pośpiewać? ok. Chcesz zrobić oprawę? nie ma sprawy. Chcesz iść szukać dymów i inne barwy działają na ciebie jak płachta na byka? Policyjna pała przez łeb, miejsce odosobnienia a w nim najcięższe prace społeczne za miskę ryżu powinny cię tego skutecznie oduczyć. Sam jestem kibicem, mam swój klub i klub którego nie lubię, ale ostatnią rzeczą jaka by mi przyszła do głowy to pobić kogoś za to że ma inne preferencje kibicowskie. Z resztą mieszkając chwilę we Włoszech spore wrażenie na mnie robiło jak w barze pod Mediolanem spotkały się chłopaki w koszulkach AC Milan, Juve i Interu, i oglądając mecz co najwyżej się droczyli słownie, albo zakładali o p--o. I tak powinno być w Polsce, tymczasem: