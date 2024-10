Cześć ( ͡° ͜ʖ ͡°)



Dwa i pół roku temu zwolniłem się z pracy, zainwestowałem wszystkie oszczędności i założyłem małe studio game dev. Premiera mojej gry już w tym miesiącu. Zadawajcie pytania, na wszystko odpowiem.





Będę bardzo bardzo wdzięczny, za dodanie gry do listy życzeń. Tak na prawdę dzięki ilości liczby życzeń udało mi się rzucić pracę i podjąć to ryzyko. Link do gry: https://store.steampowered.com/app/1933840/Moon_Mystery/