W Polsce DZISIAJ rozmontowywany jest zespół do pracy nad Polską sztuczną inteligencją (świat Polskiej nauki grzmi)

Prawdziwa Perła w gnoju Polskiej "nauki".

Coś co mogłoby dać pewną niezależność cyfrową w przyszłości. ( ╥ ﹏ ╥ )



Wcześniej rozmontowano CPK - coś co mogłoby wydobyć nas z pułapki średniego wzrostu.

Uwalono terminal kontenerowy na Odrze - co mogłoby przynosić bajońskie zyski