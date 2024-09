Opie weź ty się zlituj, 3 dni triala i potem 15 euro/mc ale w cyklach rocznych? Czy ciebie posrało?

Serio to wygląda po prosu jak scam, nawet jakbyś dał 7 dni triala.

Jak widzę na IOSie apkę która ma właśnie taki model subskrypcji to p------ę i nawet nie próbuję

No bo jeżeli apka, jest dobra to cykliczne płatności co miesiąc są bardziej fair.

Najbardziej mi się spodobała apka Endel, na początku trial chyba 3 dni, potem jak mi się spodobało to kupiłem subskrypcję na miesiąc.

Potem spóbowałem na 3 i ponieważ apka baaardzo mi pomaga z moim ADHD to kupiłem lifetime, jak kupowąłem to lifetime w blackfrajer było coś za 250$. Pokaż całość