Jeżeli dom został zalany, ale nie został całkowicie zniszczony, to ciężko mi sobie wyobrazić co może kosztować aż 1,5 miliona.

Skucie tynku, osuszenie ścian, nowy tynk + wykończenie, częściowa? wymiana instalacji/ogrzewania, podłóg itp.



Rozumiem, że to może być więcej niż 85tys. ale strzelam, że bliżej 300-500tys. niż 1,5 miliona. No bo skoro taniej wyszłoby postawienie nowego domu, to chyba jednak tak by wypadało zrobić.



Sam mam ubezpieczenie mieszkania w najwyższym możliwym wariancie