Temat: Prośba o interwencję ws. loterii promocyjnych omijających prawo – straty dla Skarbu Państwa

Szanowny Panie Pośle,

Zwracam się do Pana z prośbą o zajęcie się sprawą dotyczącą loterii promocyjnych organizowanych przez youtuberów, które wydają się być narzędziem do omijania państwowego monopolu na prowadzenie loterii pieniężnych. Mechanizm, który stosują organizatorzy tych loterii, jest prosty: sprzedaż pozornych produktów - e-booków, do których dołączane są losy uprawniające do wzięcia udziału w loterii. E-booki te nie mają żadnej realnej wartości rynkowej i są promowane wyłącznie w kontekście loterii, co oznacza, że ich rzeczywistym celem jest umożliwienie sprzedaży losów.

Przykładem takiej loterii jest obecnie prowadzona akcja "7 AUT 2 i DOM X BUDDA" organizowana przez Kamila Labuddę (Budda). Jest to jego kolejna loteria, po poprzednich, takich jak "7aut", które przyniosły mu ogromne zyski. Cały proceder odbywa się na podstawie regulacji dotyczących loterii promocyjnych, które pozwalają na takie działania, co w mojej ocenie jest jawnym omijaniem prawa, generującym wielomilionowe straty dla Skarbu Państwa. Wszystko zostało szczegółowo opisane na stronie: https://budda777.cc/index.php/czesc-vi-loteria/

Szczególnie niepokojące jest, że te loterie są szeroko promowane wśród dzieci i młodzieży, która jest szczególnie podatna na tego rodzaju działania. Sam organizator zachęcał nieletnich do wzięcia udziału, radząc im, aby prosili dorosłych o zakup losów w ich imieniu. W internecie można znaleźć liczne historie dzieci wydających swoje oszczędności na zakup losów, co skutecznie wprowadza je w świat hazardu. Promowanie takich działań do młodych ludzi budzi poważne zastrzeżenia etyczne i społeczne, a brak odpowiednich regulacji naraża najmłodszych na nieodpowiedzialne decyzje finansowe, często kosztem edukacji na temat ryzyk związanych z hazardem.

Proszę Pana o skierowanie zapytania do Ministerstwa Skarbu Państwa, czy są świadomi tej sytuacji, a jeśli tak, jakie działania zostały podjęte w tej sprawie. Czy w ocenie Ministerstwa takie działania nie naruszają przepisów prawa i czy jest planowane wprowadzenie regulacji, które skutecznie zablokują omijanie monopolu państwa na prowadzenie loterii pieniężnych? Trudno sobie wyobrazić, że sprzedaż e-booka za kilkaset złotych bez udziału w loterii byłaby w ogóle możliwa, co jasno wskazuje na fakt, że produkt ten jest pozorny, a celem jest sprzedaż losów.

Proszę także, aby Pan zainterweniował w sprawie praktyk Urzędów Skarbowych, które tak łatwo wydają zgody na organizację takich loterii promocyjnych, mimo że widać, iż sprzedawany produkt istnieje tylko po to, aby obejść przepisy. Przykład loterii organizowanej przez Kamila Labuddę pokazuje, że istnieje potrzeba bardziej skrupulatnego badania tych wniosków i analizowania rzeczywistego celu organizacji loterii.

Zwracam się również z prośbą o interwencję u Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, aby zawiesił zgodę na przeprowadzenie loterii "7 AUT 2 i DOM X BUDDA", do czasu wyjaśnienia, czy nie jest to przypadek omijania prawa i naruszenia interesów publicznych. Dodatkowo, warto zauważyć, że spółka LUPULOS MEDIA (KRS: 0000921002), która organizowała poprzednią loterię "7aut", do tej pory nie złożyła wymaganych sprawozdań finansowych. Proszę więc także o złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie, gdyż brak sprawozdań finansowych uniemożliwia opinii publicznej poznanie pełnych danych na temat tej działalności i ewentualnych strat poniesionych przez uczestników.

Jestem Pana wyborcą i oczekuję na zdecydowane działanie w tej sprawie oraz szybką odpowiedź, którą zamierzam opublikować, aby opinia publiczna mogła zapoznać się z Pana stanowiskiem.

- film gdzie organizator reklamuje loterię do nieletnich: https://www.youtube.com/watch?v=cayCrvUuPnw