Czy ktoś z was w ogóle wie co jest w programie tych przedmiotów w podstawówce? J wiem, bo uczyłem się ze swoimi dziećmi do klasówek. Naprawdę połowę, jak nie więcej, można by z tego materiału wyciąć i nikt nie ucierpi. Kto będzie chciał kontynuować naukę w tym kierunku wybierze później szkołę średnią z odpowiednią specjalizacją i studia.Zerknijcie sobie na podstawę programową klas VI z biologii parzydełkowce, płazińce, pierścienice, stawonogi, mięczaki, ich cechy morfologiczne i przystosowanie do życia - na c--j to 12 latkowi potrzebne :DJest