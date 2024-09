Nie no, we włocławiu to wołno tyłko niszczyć klatki schodowe pedałami od łowełu. Ratowanie samochodów stanowiacych podstawowy środek transportu wielu rodzin nie wchodzi w grę, Jacek i ekipa bezmózgów zawsze gotowa ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )