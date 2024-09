Przecież już 11 września był zwołany Sztab Kryzysowy we Wrocławiu i podejmowano pierwsze działania, więc informacja i niektóre działania były.

Szkoda, że niektórzy zawiedli bo i np. Wody Polskie/RZGW umyślnie NIE opróżniały zbiornika w Nysie, bo jak stwierdzili 13 września "nie widzieli potrzeby zwiększenie rezerw".

Dopiero 14 września zaczęli zwiększać zrzuty wody, a 15 września w panice je zwiększyli do maksymalnych przepływów.

16 września doszło do zalania Nysy, w tym dramatycznej ewakuacji