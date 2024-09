Od ilu lat my oszczędzamy? 25? 30? A tak naprawdę to pewnie dopiero po 2004 i wejściu do UE. A Włosi? Nie mieli PRL i mieli plan Marshalla - kapitalizm działa tam 70 lat, wiec są i wielopokoleniowe firmy rodzinne i korpo itp. U nas firmy są często jednopokoleniowe - bo albo Janusz wydusi co się da, samochody na leasing, pobuduje domy a pracowników traktuje jak g---o i firma pada jak umrze Pokaż całość