NIE PODNIECAJCIE SIĘ

Jest mi i wam też powinno być to obojętne, czy go zdymisjonują czy też nie.



Do tej pory wielu ukraińskich polityków mówiło podobne rzeczy w tym Zełeński, który potrafił posunąć się do tego, że siedząc obok Dudy w Kijowie drwił z niego publicznie, mówiąc, że nie ma zamiaru odbierać od Dudy telefonów (jak zadzwonisz, telefon będzie zajęty) w sprawie załatwienia sprawy na granicy, bo on się dogada z Urszulką ponad głowami Polaków.

A gdy Polska oburzała się na kolejną obrazę wypowiedzianą przez ukraińskiego polityka i domagali się dymisji, to koleś dostawał premię i awans, dlatego teraz nikt takich rzeczy się nie domagał. W Kijowie uznali jednak, że skoro wcześnie zawsze Polacy rządali dymisji, to teraz gdy nie rządają jej, to dymisja ich zadowoli. Ale nie, nie zadowoli, bo nie o to chodzi.



