Wszystkim znafcom egzekwowania prawa w teorii i praktyce: nieważne jak było, bo nawet jak rzeczywiście sam atakował, to i tak prokuratura w takich sprawach od razu wkracza z urzędu wyjaśniać co zaszło. Nie ma opcji, że jak uszkodzisz komuś głowę maczetą, nawet podczas bójki, to policja się tym nie zainteresuje. Jak się tym rzeczywiście nie interesują, to serio jest to skrajnie podejrzane.