"Moja postać będzie silną liderką, w świecie skupiającym się właśnie na kobietach. Więc jestem bardzo podekscytowana. Według mnie Star Wars jest bardzo patriarchalne"



Wypowiedź głównej aktorki z gali xD Oni się nawet nie kryją z tym, że teraz ładują do wszystkich seriali i filmów silne feminy a z białych facetów robią niedobre charaktery którzy się ośmieszają na każdym kroku. Z kobiet też się robi złe charakterki ale one są silne, przebiegłe, błyszczą intelektem i są bardziej ludzkie niż Ci tępi faceci. A często potem też zmieniają stronę na "dobrą" bo przecież zabijanie kobiet jest złe.

Czarni aktorzy oczywiście grają tych dobrych. Ale też nie mogą być bardziej dzielni i męscy niż feminy. Mogą być co najwyżej na równi z nimi.

No i gdzieś oczywiście jeszcze biały facet, wesoły gej po tej dobrej stronie który będzie tam pełnił rolę poprawiacza humoru.

I sztampowa do bólu fabuła. I mamy murowany brak sukcesu Disneya.