Taka technologia, często określana jako FTTx (Fiber to the gdzieśtam), różni się znacząco od pełnego światłowodu, czyli FTTH (Fiber to the Home), gdzie światłowód dociera bezpośrednio do domu klienta. W moim przypadku miało to znaczące konsekwencje, ponieważ prędkość Internetu, szczególnie uploadu, jaką oferowano, była znacznie niższa niż to, czego oczekiwałbym po prawdziwym światłowodzie. Dodatkowo grubość kabla pozostawia wiele do życzenia, kable miedziane są wielokrotnie grubsze i nie mieszczą się tam, gdzie światłowód przechodzi swobodnie.