Rosjanie prowadzą obecnie działania w miejscu, do którego prowadzą trzy mosty. Dwa z nich zniszczyły już ukraińskie siły. Jeśli Kijów wysadzi trzecią przeprawę, to Rosjanie będą otoczeni. Dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, powiadomił w niedzielę, że Ukrainie udało się zniszczyć kolejny most.