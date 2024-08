Brytole mogli nie bombardować Libii i nie pomagać przez to rebeliantom w zabiciu Kadafiego, który zatrzymywał nielegalnych imigrantów z Afryki przed podróżą do Europy, mogli też nie robić Brexitu, po którym Francuzi mają wywalone i puszczają nielegalnych imigrantów prosto do UK (w jeden dzień przypływa na wyspy nawet 700 nielegalnych imigrantów), mogli nie wybierać komunistów z Partii Pracy. Cokolwiek robią, za każdym razem strzelają sobie w stopę.