Najgorsze jest to, że w drugą stronę to też działa, fundamentaliści arabscy w swoich wioskach zrobiliby to samo. żymiański turbonacjonalizm i palestyński tubro religijny ekstremizm to nowotwory, ktore uniemożliwiają pokojowe koegzystowanie. Teraz pewnie dostanę minusy, ale to taki region, że najlepiej aby na całym bliskim wschdozie doszła progresywna lewica do władzy walczaca z religią. Dlaczego? Wnioski wyciągnijcie sami. Za przykład podam Jemen Południowy i Afganistan Nura Tarakiego.