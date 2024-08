Prawda jest taka, że gdyby zawodniczkom było wszystko jedno, albo gdyby eliminacje były uczciwe to by tego nie komentowały, bo przecież ten brąz to jest wielki sukces po tym jakie błędy były w końcówce. Zawodnicy odnosząc takie sukcesy sobie nie wymyśliły tego na kolanie i skoro wszystkie tak czują to tak jest. Zawodnicy są najważniejsi nie związkowcy.